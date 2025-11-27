નીતા અંબાણીએ પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા

મુંબઈ: રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ નીતા અંબાણીએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને પ્રથમ બ્લાઇન્ડ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ અભિનંદન આપ્યા. ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ટીમે બ્લાઇન્ડ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆતની આવૃત્તિ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. રવિવારે કોલંબોમાં ફાઇનલમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવ્યું. નીતા અંબાણીએ ભારતની દૃષ્ટિહીન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની હિંમત, સ્થિતિસ્થાપકતા અને અતૂટ ભાવના માટે પ્રશંસા કરી.“આપણી છોકરીઓએ ફરી એકવાર આપણને ગર્વ અપાવ્યો છે, કારણ કે ભારતની દૃષ્ટિહીન મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પ્રથમ T20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. તેઓએ આપણને સમજાવ્યું છે કે સાચું વિઝન હૃદયમાંથી આવે છે. તેમનો વિજય હિંમત, સ્થિતિસ્થાપકતા અને અતૂટ ભાવનાનો વિજય છે. તેમણે લાખો લોકો માટે આશા, શક્યતા અને પ્રેરણાનો માર્ગ પ્રગટાવ્યો છે. તેમને અને તેમના પરિવારોને મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન,” નીતા અંબાણીએ કહ્યું.“આવતો દાયકો ભારતીય રમત-ગમત માટે સુવર્ણ યુગ હશે! સરકાર, કોર્પોરેટ્સ, FICCI જેવી સંસ્થાઓ, આપણા યુવા ખેલાડીઓ અને તેમના પરિવારો સાથે મળીને. અમે ભારતને ખરેખર વૈશ્વિક મલ્ટી-સ્પોર્ટિંગ પાવરહાઉસ બનાવવાની આશા રાખીએ છીએ! આ ફક્ત મેડલ વિશે નથી, આ રમત દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ છે,” રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક અને અધ્યક્ષે ઉમેર્યું.