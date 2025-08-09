રાહુલ ગાંધીના આરોપો પર ચૂંટણી પંચનો તીખો જવાબ

કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ગઈકાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને ચૂંટણી પંચ પર મત ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. હવે ચૂંટણી પંચે આનો જવાબ આપ્યો છે. પંચે કહ્યું કે, રાહુલ ગાંધીએ તેમની તાજેતરની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક ક્લિશે પુનરાવર્તન કર્યું હતું… જેનો અર્થ ‘જૂની બોટલમાં નવી દારૂ’ થાય છે. વર્ષ 2018માં, મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસના તત્કાલીન અધ્યક્ષ કમલનાથે પણ આ જ સૂર ગાયો હતો. હવે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા પણ એ જ સૂર ગાયા છે.
ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે, વર્ષ 2018માં, તેમણે એક ખાનગી વેબસાઇટ પરથી દસ્તાવેજો રજૂ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેથી તે બતાવી શકાય કે મતદાર યાદીમાં ભૂલો છે, કારણ કે 36 મતદારોના ચહેરા વારંવાર દેખાયા હતા. જ્યારે સત્ય એ છે કે ભૂલ લગભગ 4 મહિના પહેલા સુધારી લેવામાં આવી હતી. તેની એક નકલ પાર્ટીને આપવામાં આવી હતી.
લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો
ચૂંટણી પંચે વધુમાં કહ્યું કે, આ કેસમાં, કોર્ટે કમલનાથની અરજી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હવે 2025 માં, એ જાણીને કે કોર્ટમાં એક જ યુક્તિનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી, તેમણે મતદાર યાદીમાં ખામીઓ હોવાનો દાવો કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાહુલ ગાંધીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે એક જ નામ અલગ અલગ જગ્યાએ છે. સત્ય એ છે કે આદિત્ય શ્રીવાસ્તવનું નામ, જે કથિત રીતે ત્રણ અલગ અલગ રાજ્યોમાં હતું, તે મહિનાઓ પહેલા સુધારી લેવામાં આવ્યું હતું.
પાયાવિહોણા દાવાઓ કરીને મુદ્દાને સનસનાટીભર્યો બનાવવાનો પ્રયાસ
ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે, વારંવાર એક જ મુદ્દો ઉઠાવવાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે રાહુલ ગાંધીને ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયો પ્રત્યે કોઈ માન નથી. કાયદો ઉમેદવારી પત્રો પર વાંધા અને અપીલ બંને દાખલ કરવા માટે એક ચોક્કસ પ્રક્રિયા પ્રદાન કરે છે. કાનૂની પ્રક્રિયાઓનો લાભ લેવાને બદલે, તેમણે મીડિયામાં પાયાવિહોણા દાવાઓ કરીને મુદ્દાને સનસનાટીભર્યો બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.