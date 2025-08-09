ચીનમાં PM મોદીના સ્વાગત માટે જોરદાર તૈયારીઓ

પીએમ મોદીની પ્રસ્તાવિત ચીન મુલાકાત બંને દેશોની મિત્રતા અને એકતાને વધુ મજબૂત બનાવશે. આ નિવેદન ચીનના વિદેશ મંત્રાલય તરફથી જ આવ્યું છે. શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) ના તિયાનજિન સમિટમાં પીએમ મોદીની સંભવિત ભાગીદારી અંગે, ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે તે પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવા તૈયાર છે.
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાત વર્ષથી વધુ સમય પછી આ મહિનાના અંતમાં ચીનની મુલાકાત લઈ શકે છે. તેઓ SCO સમિટમાં ભાગ લઈ શકે છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગુઓ જિયાકુને એક પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે ચીન પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવા તૈયાર છે. તેમણે કહ્યું કે આ પરિષદ મિત્રતા અને પરિણામોનું પરિષદ હશે.
20 થી વધુ દેશોના નેતાઓ આવશે
ગુઓએ કહ્યું કે 20 થી વધુ દેશોના નેતાઓ આ પરિષદમાં ભાગ લેશે. આમાં SCO ના તમામ સભ્ય દેશો અને 10 આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોના વડાઓનો સમાવેશ થાય છે. SCO ની સ્થાપના પછી આ સૌથી મોટી પરિષદ હશે. આ પહેલા, ચીનમાં ભારતના રાજદૂત પ્રદીપ રાવત શુક્રવારે ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના એશિયન બાબતોના મહાનિર્દેશક લિયુ જિનસોંગને મળ્યા હતા. ભારત-ચીન સંબંધોના સામાન્ય મુદ્દાઓ પર બંને વચ્ચે વ્યાપક ચર્ચા થઈ હતી.