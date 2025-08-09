PM મોદીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે ફોન પર વાત કરી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ફોન પર વાત કરી. આ દરમિયાન બંને નેતાઓએ યુક્રેન સંઘર્ષ સંબંધિત ઘણા મુદ્દાઓ પર વાત કરી. પીએમ મોદીએ શુક્રવારે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ ‘X’ દ્વારા આ માહિતી આપી. પીએમએ આ વર્ષના અંત સુધીમાં પુતિનને ભારતની મુલાકાત લેવાનું આમંત્રણ પણ આપ્યું છે.
Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged…
પુતિને યુક્રેન સંઘર્ષ વિશે જણાવ્યું
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને પુતિને ફોન પર ખૂબ લાંબી વાતચીત કરી. આ દરમિયાન, યુક્રેન સંઘર્ષ પર બંને નેતાઓ વચ્ચે વિગતવાર ચર્ચા થઈ. યુક્રેન સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પુતિન સાથે વાત કરી છે. આ અંગે, પુતિને મોદીના મુદ્દા પર વિચાર કરવાની ખાતરી પણ આપી. રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ મોદીને યુક્રેન સંઘર્ષના સમગ્ર વિકાસથી વાકેફ કર્યા છે અને દ્વિપક્ષીય સહયોગની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી છે.
ભારતની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું
મોદી અને પુતિને બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો વિશે પણ વાત કરી છે. વાતચીત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને આ વર્ષના અંતમાં યોજાનારી 23મી વાર્ષિક દ્વિપક્ષીય શિખર સંમેલન માટે ભારતની મુલાકાત લેવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. આ મુલાકાતને અંતિમ સ્વરૂપ મળ્યા પછી, બંને દેશો વચ્ચે વેપાર, સંરક્ષણ અને ઉર્જા સહયોગને નવી ગતિ મળવાની અપેક્ષા છે. બંને દેશો વચ્ચે ‘વિશેષ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી’ને વધુ ગાઢ બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતાને પણ પુનઃપુષ્ટિ કરી.
ભારત, રશિયા અને ચીન એકસાથે આવશે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ યુદ્ધને તોડવા માટે ભારત હવે રશિયા અને ચીન સાથે તેના સંબંધોને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. રશિયા પહેલાથી જ ભારતનું મિત્ર રહ્યું છે, જ્યારે ચીનનું ભારત પ્રત્યે અલગ વલણ રહ્યું છે, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિ તેનાથી વિપરીત છે. વાસ્તવમાં, ભારત સિવાય, ચીન પણ ટ્રમ્પના ટેરિફથી ખૂબ નારાજ છે. ચીન પણ ટ્રમ્પના આ વલણનો ખુલ્લેઆમ વિરોધ કરી રહ્યું છે. ભારત પણ આ વિરોધમાં તેની સાથે ઉભું છે. આ જ કારણ છે કે ચીન પણ ભારત સાથે સંબંધો સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, જેથી આગામી સમયમાં બંને દેશો પોતાનો વેપાર સરળ બનાવી શકે.