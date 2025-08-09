મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં 5 મોટા નિર્ણયો, મહિલાઓને રક્ષાબંધનની ભેટ

શુક્રવારે દિલ્હીમાં મોદી કેબિનેટની બેઠક મળી હતી. તેમાં 5 મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. કેબિનેટે આસામ અને ત્રિપુરા માટે 4250 કરોડનું ખાસ પેકેજ આપ્યું છે. આ ઉપરાંત, સરકારે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના માટે 12,060 કરોડ રૂપિયા, ઘરો માટે સસ્તા LPG પૂરા પાડવા માટે 30,000 કરોડ રૂપિયા, ટેકનિકલ શિક્ષણ સંસ્થાઓને મજબૂત કરવા માટે 4,200 કરોડ રૂપિયા અને મરક્કનમ-પુડુચેરી 4 લેન હાઇવે માટે 2,157 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે યોજનાઓ માટે કુલ 52,667 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે.

મહિલાઓને રક્ષાબંધનની ભેટ

મોદી કેબિનેટે રક્ષાબંધનના એક દિવસ પહેલા મહિલાઓને ભેટ આપી છે. કેબિનેટે વર્ષ 2025-26 માં પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે લક્ષિત સબસિડી ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી હતી. આ માટે, સરકારે 12,000 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાનો છે. અત્યાર સુધીમાં ૧૦.૩૩ કરોડ ઉજ્જવલા જોડાણો આપવામાં આવ્યા છે.

