‘આજ સુધી ભાજપના કોઈ નેતાનું આતંકી હુમલામાં મોત થયું નથી’ : સિદ્ધારમૈયા

રાજીવ ગાંધીની પુણ્યતિથિ પર કર્ણાટકના નવા સીએમ સિદ્ધારમૈયાએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ લોકોને સંબોધિત કરતી વખતે કેન્દ્ર સરકાર પર કટાક્ષ કર્યો. સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું- “PM મોદી માત્ર આતંકવાદ પર વાત કરે છે, પરંતુ આજ સુધી ભાજપના એક પણ નેતા આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયા નથી. ભાજપ કહેતી રહે છે કે અમે આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે પરંતુ અમારા કોંગ્રેસના નેતા ઈન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધી બંને આતંકવાદી હુમલાનો ભોગ બન્યા હતા.

Bengaluru | PM Modi speaks about terrorism, no one from BJP has ever lost their life due to terrorism. BJP keeps saying that we support terrorism but many Congress leaders like Indira Gandhi & Rajiv Gandhi died in terror attacks: Karnataka CM Siddaramaiah pic.twitter.com/xapimgz9qb

