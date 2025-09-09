નેપાળ સરકારે સોશિયલ મીડિયા પરનો પ્રતિબંધ પાછો ખેંચ્યો

નેપાળ સરકારે સોમવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લાદવામાં આવેલ પ્રતિબંધ પાછો ખેંચવાની જાહેરાત કરી. યુવાનો દ્વારા કરવામાં આવેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 20 લોકો માર્યા ગયા છે અને 300 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. નેપાળના સંદેશાવ્યવહાર, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી પૃથ્વી સુબ્બા ગુરુંગે કટોકટી કેબિનેટ બેઠક બાદ જાહેરાત કરી હતી કે સરકારે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ પર લાદવામાં આવેલ પ્રતિબંધ પાછો ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે.
વિરોધીઓની માંગણીઓ પૂર્ણ થઈ
ગુરુંગે કહ્યું કે માહિતી મંત્રાલયે સંબંધિત એજન્સીઓને ‘જનરલ ઝેડ’ વિરોધીઓની માંગણી મુજબ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ ફરીથી શરૂ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ યુવાનો રાજધાની કાઠમંડુમાં સંસદ ભવનની સામે એક વિશાળ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા. ત્રણ દિવસ પહેલા, નેપાળ સરકારે ફેસબુક અને એક્સ સહિત 26 સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો હતો, કારણ કે તેઓ નેપાળ સરકાર સાથે નોંધણી કરાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
નેપાળમાં ફેસબુક અને વોટ્સએપ ફરી શરૂ થયા
મંત્રીએ ‘જનરલ ઝેડ’ વિરોધીઓને તેમનું આંદોલન પાછું ખેંચવાની અપીલ કરી છે. સોમવારે, કેટલાક વિરોધીઓ સંસદ પરિસરમાં ઘૂસી ગયા ત્યારે વિરોધ હિંસક બન્યો. પોલીસે ભીડને કાબૂમાં લેવા માટે પાણીના તોપ, ટીયર ગેસ અને રબર બુલેટનો ઉપયોગ કર્યો. દરમિયાન, સોમવાર રાતથી નેપાળમાં ફેસબુક, એક્સ અને વોટ્સએપ જેવી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે.