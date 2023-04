નવજોત સિંહ સિદ્ધુ 10 મહિના પછી પટિયાલા જેલમાંથી બહાર આવ્યા

કોંગ્રેસના નેતા નવજોત સિંહ સિદ્ધુને પટિયાલા જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. રોડ રેજ કેસમાં સિદ્ધુને એક વર્ષની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી, પરંતુ આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થવાના લગભગ 48 દિવસ પહેલા જ તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન જેલની બહાર તેમના સમર્થકોની ભીડ જોવા મળી હતી અને ઢોલ-નગારા સાથે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. શુક્રવારે સિદ્ધુના હેન્ડલને તેની રિલીઝની જાણકારી આપવામાં આવી હતી. નવજોત સિંહ સિદ્ધુની પત્ની નવજોત કૌરે શુક્રવારે જ બે ઈમોશનલ પોસ્ટ પોસ્ટ કરી હતી. જે વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

#WATCH | Congress leader Navjot Singh Sidhu released from Patiala jail, approximately 10 months after he was sentenced to one-year jail by Supreme Court in a three decades old road rage case pic.twitter.com/kzVB2vMnpk

— ANI (@ANI) April 1, 2023