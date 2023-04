PM મોદીએ મધ્યપ્રદેશમાં પ્રથમ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલમાં પ્રથમ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. હાઈટેક કમલાપતિ રેલવે સ્ટેશન પર પીએમ મોદીએ વંદે ભારત ટ્રેનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સાંસદને પહેલી વંદે ભારત ટ્રેન મળી છે, જે રાજ્યના લોકોને ઘણી સુવિધાઓ આપશે અને પ્રદેશના વિકાસનું માધ્યમ બનશે.

રેલવેમાંથી નાના કારીગરોને મોટી રાહત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ભારતીય રેલ્વે નાના કારીગરો અને કારીગરોના કામને દેશના ખૂણેખૂણે લઈ જવાનું માધ્યમ બની રહ્યું છે. હવે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ હેઠળ ઘણી જગ્યાએ 600 આઉટલેટ્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાંથી લગભગ 1 લાખ લોકોએ ખરીદી કરી છે.

#WATCH | PM Modi condoles the loss of lives in Indore temple stepwell collapse at the flagging off ceremony of Bhopal-New Delhi Vande Bharat train at Rani Kamlapati railway station pic.twitter.com/gkEtiAahd4

— ANI (@ANI) April 1, 2023