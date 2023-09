મહિલા અનામત બિલની વિરુદ્ધ બે સાસંદોએ મતદાન કેમ કર્યું? જાણો…

નવી દિલ્હીઃ મહિલા અનામત બિલ લોકસભામાં ગઈ કાલે પસાર થયું હતું. આ બિલના પક્ષમાં 454 મત પડ્યા હતા, જ્યારે વિરોધમાં માત્ર બે મત પડ્યા હતા. લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ બે તૃતીયાંશથી વધુ મતોની સાથે બિલ પાસ થવાની ઘોષણા કરી હતી. જે બે સાંસદોએ બિલનો વિરોધ કર્યો છે, એ બંનેમાં અસદુદ્દીન ઓવેસીની પાર્ટી ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમિન (AIMIM)થી છે. એમાં એક તો ઓવૈસી ખુદ છે અને બીજા ઇમ્તિયાઝ જલીલ.

AIMIMના ચીફ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ આ બિલના વિરોધનું મુખ્ય કારણ બિલમાં OBC અને મુસ્લિમ મહિલાઓને સામેલ ના કરવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે અમે એની વિરુદ્ધ મતદાન એટલે કર્યું કે દેશને માલૂમ પડે કે સંસદના બે સભ્યો છે, જે ક્વોટામાં OBC અને મુસ્લિમને સામેલ કરવા માટે લડી રહ્યા છે.

#WomenReservationBill We lost but at least we fought.! 454 Vs 2! OBCs and Muslims will not remember the 454 but the 2 who fought for them.! @asadowaisi pic.twitter.com/Tffrw5korg

— Imtiaz Jaleel (@imtiaz_jaleel) September 20, 2023