મહારાષ્ટ્રમાં 20, ઝારખંડમાં 13-20 નવેમ્બરે મતદાનઃ23 નવેમ્બરે પરિણામો

નવી દિલ્હીઃ ચૂંટણી પંચના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવકુમારે, ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશકુમાર અને સુખબીર સિંહ સંધુએ વિધાનસસભાની ચૂંટણીના કાર્ક્રમોની ઘોષણા કરવા માટે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં એક તબક્કામાં અને ઝારખંડમાં બે તબક્કામાં મતદાન કરાવવામાં આવશે, જ્યારે 23 નવેમ્બરે ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થશે. આ સાથે ઉત્તર પ્રદેશની 10 સીટો પર પેટા ચૂંટણી થશે.

તેમણે કહ્યું હતું કે ઝારખંડમાં 13 અને 20 નવેમ્બરે મતદાન થશે. રાજ્યમાં કુલ 2.6 કરોડ મતદાતાઓ છે. રાજ્યમાં કુલ 1,00,186 પોલિંગ બૂથ બનાવવામાં આવશે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં 20 નવેમ્બરે મતદાન થશે અને 23 નવેમ્બરે પરિણામો આવશે. રાજ્યની બધી 288 સીટો પર મતદાન એક તબક્કામાં થશે નામાંકન માટે છેલ્લી તારીખ 29 ઓક્ટોબર છે. એ સાથે નામાંકન પરત ખેંચવાની તારીખ ચોતી નવેમ્બર છે.

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાનો હાલનો કાર્યકાળ 26 નવેમ્બરે પૂરો થઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં હાલ CM એકનાથ શિંદેની સરકાર છે. રાજ્યમાં કુલ 288 વિધાનસભા સીટો છે, જ્યારે ઝારખંડ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ પાંચ જાન્યુઆરી, 2025એ પૂરો થશે. રાજ્યમાં હાલ CM હેમંત સોરેનની સરકાર છે. રાજ્યમાં કુલ 81 સીટો છે.

