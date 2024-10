UP માં 9 વિધાનસભા સીટો માટે પેટાચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત

ઉત્તર પ્રદેશની 9 વિધાનસભા બેઠકો માટે પેટાચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. 13મી નવેમ્બરે મતદાન થશે અને 23મી નવેમ્બરે મતગણતરી થશે. જે સીટો પર ચૂંટણી યોજાવાની છે તેમાં મૈનપુરીની કરહાલ વિધાનસભા સીટ, પ્રયાગરાજની ફુલપુર, કાનપુરની સીસામાઉ, આંબેડકર નગરની કટેહારી, મિર્ઝાપુરની મઝવાન, ગાઝિયાબાદ સદર, અલીગઢની ખેર, મુઝફ્ફરનગરની મીરાપુર અને મુરાદાબાદની કુંડાર્કી સીટનો સમાવેશ થાય છે. અયોધ્યાની મિલ્કીપુર સીટ માટે પેટાચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આ તમામ બેઠકોમાં કરહાલ વિધાનસભા બેઠક સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે કારણ કે તે અખિલેશ યાદવની બેઠક છે.

Schedule for Bye Elections to 48 ACs and 2 PCs across 15 States.

Details in images👇#Elections2024 #ECI pic.twitter.com/UfStKpkuId

— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 15, 2024