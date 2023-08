દિલ્હી વિશે વિચારો, ગઠબંધન વિશે નહીં: ગૃહપ્રધાન

નવી દિલ્હીઃ લોકસભામાં દિલ્હી સર્વિસ બિલને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે, એ દરમ્યાન ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે દિલ્હી સરકાર અને INDIA ગઠબંધનને આડે હાથ લીધું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે દિલ્હીમાં ટ્રાન્સફર પોસ્ટિંગનો કોઈ મામલો નથી. દિલ્હીમાં જે મામલો છે એ એને બહાને વિજિલન્સ વિભાગને પોતાને હસ્તક લેવાનો મામલો છે. જેથી તેમના ભ્રષ્ટાચાર બહાર ના આવે.

હું તો સ્પષ્ટ કહું છું કે જે પાર્ટીઓ દિલ્હી સરકાર સાથે ઊભી છે, એ ભ્રષ્ટાચારીઓ સાથે ઊભી છે, પણ જનતા બધું જોઈ રહી છે. હું એ પાર્ટીઓને કહેવા ઇચ્છું છું કે તમે દિલ્હી વિશે વિચારો, ગઠબંધન વિશે નહીં, કેમ કે તમે કોઈ પણ ગઠબંધન બનાવી લો, કોઈ પણ નામ બદલી લો, પરંતુ વડા પ્રધાનપદે આવશે તો નરેન્દ મોદી જ. જનતાએ એનું મન બનાવી લીધું છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

Speaking on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 in Lok Sabha. https://t.co/1TsV3d64zP

— Amit Shah (@AmitShah) August 3, 2023