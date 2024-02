હિમાચલમાં કોંગ્રેસના છ બળવાખોર MLA અયોગ્ય ઘોષિત

સિમલાઃ હિમાચલ પ્રદેશમાં કોંગ્રેસના છ બળવાખોર વિધાનસભ્યોને અયોગ્ય ઘોષિત કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીથી અલગ થઈને મત નાખવાના મામલામાં તેમની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સંસદીય કાર્ય મંત્રી હર્ષવર્ધન ચૌહાણે કોંગ્રેસના બધા છ બળવાખોર વિધાનસભ્યોને ગેરલાયક ઠેરવવાની માગ કરી હતી. વિધાનસભા અધ્યક્ષ કુલદીપ સિંહ પઠાનિયાએ કહ્યું હતું કે આ જનાદેશનું અપમાન છે.

કોંગ્રેસના છ બળવાખોર વિધાનસભ્યો પર દળબદલ વિરોધી કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વારંવાર થતી રાજકીય ઊથલપાથલ અને હોર્સ ટ્રેડિંગને રોકવા માટે વર્ષ 1985માં રાજીવ ગાંધીની સરકારે 92મું બંધારણીય સંશોધન કરીને દળબદલ વિરોધી કાયદો પસાર કર્યો હતો. આ કાયદાનો હેતુ રાજકીય લાભ માટે નેતાઓને પાર્ટી બદલવાથી અટકાવવાનો હતો. આ કાયદાને દસમી અનુસૂચિમાં રાખવામાં આવ્યો હતો.

શું છે મામલો?

હિમાચલમાં રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ વિધાનસભ્ય સુધીર શર્મા, રાજીન્દર રાણા, ઇન્દ્ર દત્ત લખનપાલ, ચૈતન્ય શર્મા, દેવેન્દ્રકુમાર ભુટ્ટો અને રવિ ઠાકુરે પાર્ટીથી વિરુદ્ધ ભાજપના ઉમેદવાર હર્ષ મહાજનના પક્ષમાં મતદાન કર્યું હતું.બુધવારે બજેટને લઈને જે વ્હિપ જારી કરવામાં આવ્યો હતો, એનું પણ આ વિધાનસભ્યોએ પાલન નહોતું કર્યું. ત્યાર બાદ આ વિધાનસભ્યો પર કાર્યવાહીની માગ કરવામાં આવી હતી.

Himachal Pradesh Assembly speaker disqualifies six Congress MLAs who defied party whip to vote in favour of government on Financial Bill. pic.twitter.com/oFffmk0U2K

— Press Trust of India (@PTI_News) February 29, 2024