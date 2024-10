સરદાર પટેલને કોંગ્રેસી સરકારોએ વારંવાર નજરઅંદાજ કર્યાઃ શાહ

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના અવસરે ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે દિલ્હીમાં આયોજિત એકતા દોડ કાર્યક્રમમાં સ્પર્ધકોને સંબોધિત કરતાં એકતાના મહત્ત્વ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિરાસતને યાદ કરતાં કહ્યું હતું કે તેમને ભુલાડવાના પ્રયાસ સુધ્ધાં કરવામાં આવ્યા હતા. સરદાર પટેલને કોંગ્રેસી સરકારોએ ભૂતકાળમાં વારંવાર નજરઅંદાજ કર્યા હતા, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

સરદાર પટેલની જન્મજયંતી પહેલાં દિલ્હીમાં ‘રન ફોર યુનિટી’ને લીલી ઝંડી આપતાં તેમણે કહ્યું હતું કે દેશના પ્રથમ ગૃહપ્રધાનની દૂરંદેશી અને કુનેહને કારણે જ 550 થી વધુ રજવાડાંઓ ભારત સંઘમાં ભળી ગયાં. તેમના પ્રયાસોને કારણે જ દેશ એક થયો છે. સરદાર પટેલને કારણે જ લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ, જૂનાગઢ, હૈદરાબાદ અને અન્ય તમામ રજવાડાંઓ ભારતમાં ભળી ગયાં. દિલ્હીના મેજર ધ્યાનચંદ નેશનલ સ્ટેડિયમમાં લોકોને સંબોધતાં શાહે કહ્યું હતું કે સરદાર પટેલના વારસાને ભૂંસી નાખવાનો અને નબળો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

The tradition of holding the Ekta Daud, initiated by Modi Ji, to commemorate the invaluable contributions of Sardar Vallabhbhai Patel Ji to nation-building, has evolved into a reiteration of our pledge to make Bharat a developed nation during Amrit Kaal.

