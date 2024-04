સેમ પિત્રોડાના નિવેદનથી કોંગ્રેસની માનસિકતા બહાર આવીઃ ગૃહપ્રધાન

નવી દિલ્હીઃ દેશના ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ સેમ પિત્રોડાના નિવેદનની કડક ટીકા કરી છે. સેમના નિવેદનથી કોંગ્રેસની અસલી માનસિકતા સામે આવી ગઈ છે. સેમ પિત્રોડાની ટિપ્પણી પછી કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે બેનકાબ થઈ ગઈ છે.

પહેલાં તેમના ઘોષણાપત્રમાં સર્વેક્ષણનો ઉલ્લેખ, મનમોહન સિંહનું જૂનું નિવેદન- જે કોંગ્રેસની વિરાસત છે, એ એ છે કે દેશનાં સંસાધનો પર પહેલો અધિકાર અલ્પસંખ્યકોનો છે અને હવે સેમ પિત્રોડાની અમેરિકાનો હવાલો દેતાં ટિપ્પણી કે પૈસાની વહેંચણી પર વિચારવિમર્શ થવો જોઈએ. એનાથી કોંગ્રેસની માનસિકતા માલૂમ પડે છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

I mentioned US inheritance tax in the US only as an example in my normal conversation on TV. Can I not mention facts ? I said these are the kind of issues people will have to discuss and debate. This has nothing to do with policy of any party including congress.

