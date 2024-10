દાના વાવાઝોડાને પગલે વરસાદનું રેડ અલર્ટઃ 500થી વધુ ટ્રેનો રદ

નવી દિલ્હીઃ હવામાન વિભાગે વાવાઝોડા દાના મુદ્દે બંગાળ અને ઓડિશા સહિત કેટલાંક રાજ્યોમાં 24-25 ઓક્ટબરે ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ વાવાઝોડાની અસર ઓડિશાથી માંડીને બંગાળ, બિહાર, અને ઝારખંડ સુધી જોવા મળવાની સંભાવના છે. રાહત અને બચાવ કાર્યો માટે NDRFની 288 ટીમે તહેનાત કરવામાં આવી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર 14 જિલ્લાના 10 લાખ લોકોને સુરક્ષિત શિબિરોમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.

ઓડિશા અને બંગાળમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સેના, ભારતીય વાયુસેના અને ભારતીય નૌકાદળની ટીમોને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. બંને રાજ્યોના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે. આગામી પાંચ દિવસ માટે શાળા-કોલેજો, આંગણવાડી અને સરકારી કચેરીઓ બંધ રાખવામાં આવી છે. કંપનીઓના કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે. ડોકટરો, પોલીસ કર્મચારીઓ, CRPF અને સંબંધિત અધિકારીઓની રજાઓ પણ રદ કરવામાં આવી છે.

@IndiaCoastGuard Region (North East) has initiated preventive measures ahead of Cyclone ‘DANA’, expected to make landfall off #WestBengal and #Odisha between 24-25 Oct 24. Our ships, helicopters, and Dornier aircraft are fully prepared for assistance, rescue and relief… pic.twitter.com/1oG45NLzRl

— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) October 23, 2024