PM મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે બુધવારે રશિયામાં બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં તેમની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. આ બેઠક લગભગ 50 મિનિટ સુધી ચાલી હતી. આ બેઠક ત્યારે થઈ છે જ્યારે ભારત અને ચીન ડેપસાંગ મેદાની વિસ્તાર અને ડેમચોક વિસ્તારમાં એકબીજાના પેટ્રોલિંગ અધિકારો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે સંમત થયા છે. આ પૂર્વી લદ્દાખમાં વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા પરના સંઘર્ષને ઉકેલવાના પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

India-China relations are important for the people of our countries, and for regional and global peace and stability.

દ્વિપક્ષીય બેઠક દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, “અમારી બેઠક વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. સરહદ પર સર્વસંમતિ આવકાર્ય છે. મને વિશ્વાસ છે કે અમે ખુલ્લા મનથી વાત કરીશું અને અમારી ચર્ચા રચનાત્મક રહેશે.”

શી જિનપિંગે શું કહ્યું?

ભારત અને ચીન વચ્ચેની દ્વિપક્ષીય બેઠક દરમિયાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે કહ્યું હતું કે, “કઝાનમાં તમને મળીને હું ખૂબ જ ખુશ છું. પાંચ વર્ષમાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે અમે ઔપચારિક રીતે મળ્યા છીએ. અમારા બંને દેશોના લોકો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય અમારી મીટિંગ પર ખૂબ ધ્યાન આપશે.” ચીન અને ભારત બંને પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને વૈશ્વિક દક્ષિણના મહત્વપૂર્ણ સભ્યો છે. આ આપણા દેશો અને લોકો બંનેના મૂળભૂત હિતોને શ્રેષ્ઠ રીતે સેવા આપે છે. .

With fellow BRICS leaders at the Summit in Kazan, Russia. This Summit is special because we welcomed the new BRICS members. This forum has immense potential to make our planet better and more sustainable. pic.twitter.com/l4sBYaOZSI

