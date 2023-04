ઓસ્કર વિજેતા ફિલ્મવાળા દંપતી બોમન-બેલી અને હાથી રઘુને મળ્યા પીએમ મોદી

બેંગલુરુઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે કર્ણાટકના પ્રવાસ દરમિયાન ચામરાજનગર જિલ્લાના મૈસુર શહેર નજીકના બાંદીપુર નેશનલ પાર્ક અને મુદુમલાઈ ટાઈગર રિઝર્વની મુલાકાતે ગયા હતા. એમણે 50 વર્ષ પહેલાં ભારતમાં શરૂ કરવામાં આવેલા પ્રોજેક્ટ ટાઈગરના વર્ષગાંઠ દિવસ નિમિત્તે એક ખાસ ‘સ્મરણોત્સવ કાર્યક્રમ’નું ઉદઘાટન કર્યું હતું. એ દરમિયાન મોદી હાલમાં જ ઓસ્કર એવોર્ડ જીતનાર દસ્તાવેજી ફિલ્મ ‘ધ એલિફન્ટ વિસ્પરર્સ’માં હાથીઓની સંભાળ કરતા દંપતી બોમન અને બેલીને મળ્યા હતા.

‘ધ એલિફન્ટ વિસ્પરર્સ’ નેટફ્લિક્સ ડોક્યૂમેન્ટરી ફિલ્મ છે. કાર્તિકી ગોન્સાલ્વીઝ દ્વારા દિગ્દર્શિત અને ગુનીત મોંગા દ્વારા નિર્મિત આ ફિલ્મ બોમન અને બેલી દંપતી તથા અનાથ થઈ ગયેલા હાથીના બચ્ચા રઘુ વચ્ચે લાગણીભર્યા સંબંધ વિશેની છે. ફિલ્મમાં દર્શાવાયું છે કે બોમન અને બેલી હાથીના બચ્ચાની પરિવારનાં એક સદસ્યની જેમ કેવી સરસ રીતે સંભાળ લે છે.

બોમન-બેલી દંપતી તેમજ એમનાં બે હાથી રઘુ તથા બોમી સાથે મોદીની તસવીરો ઈન્ટરનેટ પર વાઈરલ થઈ છે. એક તસવીરમાં મોદીને હાથીની સૂંઢને પોતાની છાતી પર રાખીને હસતા જોઈ શકાય છે. બાજુમાં જ બોમન ને બેલી ઊભાં છે.

What a delight to meet the wonderful Bomman and Belli, along with Bommi and Raghu. pic.twitter.com/Jt75AslRfF

— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2023