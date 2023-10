PM મોદીએ દેશની પહેલી રેપિડેક્સ ટ્રેનને બતાવી લીલી ઝંડી

નવી દિલ્હીઃ દેશને પહેલી રેપિડ ટ્રેનની ભેટ મળી છે. વડા પ્રધાન મોદીએ રેપિડ રેલનું ઉદઘાટન કર્યું છે. તેમણે રિજનલ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમનો શુભારંભ સાથે સાહિબાબાદને દુહાઇ ડિપોથી જોડનારી પહેલી રેપિડેક્સ ટ્રેનને પણ લીલી ઝંડી બતાવી હતી.

તેમણે સાહિબાબાદ રેપિડએક્સ સ્ટેશન પર દિલ્હી-ગાઝિયાબાદ-મેરઠ RRTS કોરિડોરના પ્રાયોરિટી સેક્શનનું ઉદઘાટન કર્યું હતું. આ ટ્રેનનું નામ ‘નમો ભારત’ રાખવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેનમાં 21 ઓક્ટોબરથી સામાન્ય પ્રવાસીઓ પ્રવાસનો આનંદ માણી શકશે.પહેલા તબક્કામાં દિલ્હી-ગાઝિયાબાદ-મેરઠ કોરિડોરના 17 કિમી લાંબા રૂટને શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ કોરિડોરની કુલ લંબાઈ 82 કિમી છે, જેમાં 14 કિમીનો હિસ્સો દિલ્હીમાં છે, જ્યારે 68 કિમીનો હિસ્સો ઉત્તર પ્રદેશમાં છે.

PM @narendramodi is on board the Regional Rapid Train Namo Bharat with co-passengers who are sharing their experiences, including on how this train service will have a positive impact. pic.twitter.com/pIsZ5vnXcM

— PMO India (@PMOIndia) October 20, 2023