દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે ગઠબંધન નહીં: કેજરીવાલ

નવી દિલ્હીઃ લોકસભા ચૂંટણીમાં સાથે મળીને ચૂંટણી લડવાની કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીની સંભાવનાઓને આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે સંપૂર્ણ રીતે ખતમ કરી દીધી છે. બંને પક્ષો વચ્ચે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ગઠબંધનની ચર્ચા જારી હતી, પરંતુ હવે કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે આપ પાર્ટી એકલા જ ચૂંટણી મેદાનમાં ઊતરશે અને કોઈ પ્રકારનું ગઠબંધન નહીં થાય.

ભૂતપૂર્વ CM કેજરીવાલે X પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે AAP દિલ્હીમાં એકલા જ ચૂંટણી લડશે, કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધનની કોઈ સંભાવના નથી.

અગાઉ માહિતી મળી હતી કે કોંગ્રેસ અને AAP વચ્ચે ગઠબંધન માટે સમજૂતી અંતિમ તબક્કામાં છે. કોંગ્રેસને 15 બેઠકો મળી શકે છે અને અન્ય INDIA ગઠબંધન સભ્યોને 1 કે 2 બેઠકો મળી શકે છે. બાકીની બેઠકો પર આમ આદમી પાર્ટી પોતે ચૂંટણી લડશે. પરંતુ હવે AAP એ ચિત્ર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીમાં એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે

Aam aadmi party will be fighting this election on its own strength in Delhi. There is no possibility of any alliance with congress. https://t.co/NgDUgQ8RDo

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 11, 2024