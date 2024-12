શું RBIના નવા ગવર્નરનો એજન્ડા ફેબ્રુઆરીમાં વ્યાજદર કાપનો છે?

નવી દિલ્હીઃ રેવેન્યુ સેક્રેટરી સંજય મલ્હોત્રાએ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નરપદનો ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. તેમની ગવર્નર શક્તિકાંત દાસની જગ્યા નિમણૂક થઈ છે. તેમનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષનો રહેશે. કેન્દ્રીય કેબિનેટની એપોઇન્ટમેન્ટ કમિટીએ સંજય મલ્હોત્રાની RBIના 26મા ગવર્નર બનાવવા માટે લીલી ઝંડી આપી હતી.

મલ્હોત્રા દુવ્વુરી સુબ્બારાવ પછી પહેલા RBI ગવર્નર હશે, જે સીધા નોર્થ બ્લોક (નાણા મંત્રાલયની ઓફિસ)થી આવશે. ફાઇનાન્સ, ટેક્સેશન અને ITમાં નિષ્ણાત ગણાતા મલ્હોત્રા RBIના સેક્રેટરી તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે. તેમનો કાર્યકાળ અનેક પડકારોની વચ્ચે શરૂ થશે, જેમાં આર્થિક વિકાસને વેગ આપવો, મોંઘવારીને કાબૂમાં રાખવી અને એક્સચેન્જ રેટને સ્થિર રાખવાનો સામેલ છે.

Shri Sanjay Malhotra takes charge as the 26th Governor of Reserve Bank of India for the next 3 years w.e.f December 11, 2024#RBI #rbigovernor #sanjaymalhotra #rbitoday pic.twitter.com/aa7UdIcWIS

— ReserveBankOfIndia (@RBI) December 11, 2024