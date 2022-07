ચૂંટણી પછી ફ્લાઇટથી દિલ્હી પહોંચ્યા ‘મિસ્ટર બેલેટ બોક્સ’

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં ગઈ કાલે મતદાન પ્રક્રિયા પૂરી થયા પછી રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાંથી મતપેટીઓ નવી દિલ્હી આવવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. ચૂંટણી અધિકારીઓની સાથે ‘મિસ્ટર બેલેટ બોક્સ’ને નામે મતપેટીઓની પણ ટિકિટ બુક કરાવવામાં આવી હતી. દેશના ચૂંટણી પંચે (ECI) રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી માટે 14 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને મતપેટીઓ મોકલી હતી.

આ યાત્રા માટે ‘મિસ્ટર બેલેટ બોક્સ’ નામથી વિવિધ ટૂ-વે હવાઈ ટિકિટોની સાથે મતપેટીઓને બુક કરવામાં આવી હતી. આ પહેલાં સુપરવાઇઝર અધિકારીઓ દ્વારા બોક્સને હેન્ડ બેગેજના રૂપમાં મોકલવામાં આવી હતી. આ વર્ષે પંચે મતપેટીઓ માટે ટૂ-વે ટિકિટ બુક કરવામાં આવી હતી.

“Mr Ballot Box” 😄

Separate air tickets purchased by @ECISVEEP for ballot boxes as they travelled to various states and back now to Delhi, carrying the votes cast in the #PresidentialElections2022!

See below sample air ticket pic.twitter.com/DdYHoE9VNg

— Poulomi Saha (@PoulomiMSaha) July 18, 2022