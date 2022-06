ભારત, બંગલાદેશ વચ્ચે ત્રીજી ટ્રેન ‘મિતાલી એક્સપ્રેસ’નો પ્રારંભ

નવી દિલ્હીઃ રેલવેપ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવ અને બંગલાદેશના રેલવેપ્રધાન મોહમ્મદ નુરુલ ઇસ્લામ સુજોને વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી ન્યુ જલપાઇગુડી અને ઢાકા (બંગલાદેશ)ની વચ્ચે ‘મિતાલી એક્સપ્રેસ’ને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. બંને દેશોની વચ્ચે આ ત્રીજી પેસેન્જર ટ્રેન છે, જે આજે નવી દિલ્હીમાં રેલવે ભવનથી ઝંડી બતાવીને રવાના કરવામાં આવી હતી. આ નવી ‘મિતાલી એક્સપ્રેસ’ ટ્રેન ન્યુ જલપાઇગુડી-ઢાકા ટ્રેન (13132) સપ્તાહમાં બે દિવસ-રવિવારે અને બુધવારે દોડશે. આ ટ્રેન પરત ફરતાં ઢાકા કેન્ટોનમેન્ટ-ન્યુ જલપાઇગુડીની વચ્ચે સોમવારે અને ગુરુવારે દોડશે. આ પ્રસંગે બોલતાં રેલવેપ્રધાને મિતાલી એક્સપ્રેસને બંને દેશોની વચ્ચેની મિત્રતાને મજબૂત કરવા માટે પાયાનો પથ્થર ગણાવી હતી.

અમે પ્લેટફોર્મ પર અનેક CCTV કેમેરા સ્થાપિત કર્યા છે અને રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF)ના જવાનને દરેક ખૂણે બેસાડ્યા છે. આ સથે બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (BSF) ટ્રેન હલ્દીબાડી સ્ટેશને લઈ જશે અને ઝીરો લાઇન પર બંગલાદેશને સોંપી દેશે, એમ એક અધિકારીએ કહ્યું હતું.

🇮🇳 & 🇧🇩 Towards shared heritage, shared present and shared future!

Flagged off "Mitali Express" between New Jalpaiguri (India) and Dhaka (Bangladesh) with His Excellency Md Nurul Islam Sujan. pic.twitter.com/CYlVK0Jzva

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 1, 2022