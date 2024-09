જમ્મુ-કાશ્મીર ચૂંટણીઃ બીજા તબક્કામાં 54 ટકા મતદાન

શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ચાલી રહેલી વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે મતદાન થયું હતું. રાજ્યના છ જિલ્લાની 26 સીટો પર મતદાન થયું હતું. આ બીજા તબક્કામાં 239 ઉમેદવારોના ભાગ્યનો નિર્ણય 25.78 લાખ મતદાતાઓ કરશે. ચૂંટણી પંચના ડેટા મુજબ સાંજે પાંચ વાગ્યા સુધી 54.12 ટકા મતદાન થયું હતું.

જમ્મુ-કાશ્મીર ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં મતદાનથી ચૂંટણી પંચ ખુશ છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા માટે નીકળ્યા છે. અહીં ઇતિહાસ બની રહ્યો છે. અમે બહુ ખુશ છીએ કે ખીણમાં અને જમ્મુમાં ઉત્સાહ સાથે મતદાન થઈ રહ્યું છે.

Thank you voters for your enthusiastic participation in the 2nd phase of the Jammu and Kashmir elections. 🌟✨#JashneJamhuriyat #VoiceYourChoice #JKAssemblyElections pic.twitter.com/oNergpMkex

— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 25, 2024