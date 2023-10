ઇસરોએ સફળતાપૂર્વ લોન્ચ કરી ગગનયાનની પહેલી ટેસ્ટ ફ્લાઇટ

નવી દિલ્હીઃ ગગનયાન મિશનને 2025માં લોંચ કરવામાં આવે. આ પહેલાં આજે એટલે કે 21 ઓક્ટોબરે ટેસ્ટ ફ્લાઇટ (TV-D1)ને લોંચ કરવામાં આવશે. ઇસરો દ્વારા એને લોંચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલું માનવયુક્ત મિશન હશે. ઇસરોના ચીફના જણાવ્યા પ્રમાણે મિશન ગગનયાનની ફાઇનલ લોંચથી પહેલાં દર મહિને ઓછામાં ઓછી એક ઉડાન લોંચ થતી રહેશે. તેમણે કહ્યું કે દર મહિનામાં ઓછામાં ઓછું એક પ્રક્ષેપણ કરશે.

ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO)ના મહત્ત્ત્વાકાંક્ષી ગગનયાન મિશન હેઠળ પ્રથમ માનવરહિત ફ્લાઇટ ટેસ્ટમાં ટેકનિકલ ખામીને સુધારીને 10 વાગ્યે સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

Mission Gaganyaan:

TV-D1 Test Flight

The test flight can be watched LIVE

from 0730 Hrs. IST

on October 21, 2023

at https://t.co/MX54CwO4IUhttps://t.co/zugXQAYy1y

YouTube: https://t.co/75VtErpm0H

DD National TV@DDNational#Gaganyaan pic.twitter.com/ktomWs2TvN

— ISRO (@isro) October 19, 2023