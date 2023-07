ઇસરો ચંદ્રયાન-3 આજે લોન્ચ કરશે: કાઉન્ટડાઉન શરૂ

નવી દિલ્હીઃ યંદ્રયાન-3 મિશનની ઊલટી ગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે. બપોરે 2.35 કલાકે એને શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવશે. ચંદ્રયાન-3 મિશન માત્ર પર ભારત જ નહીં વિશ્વની નજર છે. ચંદ્રયાન-3 ચંદ્રની સપાટી પર ઊતરતાં જ ભારત વિશ્વનો આવું કરવાવાળો ચોથો દેશ હશે.

ચંદ્રયાન-3 મિશન દ્વારા ઇસરો ચંદ્રના દક્ષિણી ધ્રુવ પર ઊતરવાના પ્રયાસ કરશે. આ મિશન દ્વારા ચંદ્રની સપાટી પરના રસાયણો અને ભૌગોલિક માહિતી એકત્ર કરશે. આ મિશન દ્વારા પૃથ્વીની ઉત્ત્પત્તિ પણ માલૂમ કરી શકાશે. ચંદ્રયાન-3 લાગેલા રોવર દ્વારા અનેક માહિતી એકઠી કરવામાં આવશે.

LVM3 M4/Chandrayaan-3 Mission:

The countdown leading to the launch tomorrow at 14:35:17 Hrs. IST has commenced.

Curtain raiser: https://t.co/xn4nRucAMn

— ISRO (@isro) July 13, 2023