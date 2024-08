રાજીનામું માગવું હોય તો પહેલાં PMનું માગોઃ મમતા બેનરજી

કોલકાતાઃ ભાજપના બંગાળ બંધ પર CM મમતા બેનરજીએ PM મોદી સહિત ભાજપ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. રાજીનામું માગવું હોય તો પહેલાં PM મોદીનું માગો. ED, CBI બધી ઠગવાની એજન્સીઓ છે. આ એજન્સીઓ લોકો પર અત્યાચાર કરી રહી છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું. ગઈ કાલે જે રસ્તા પર ઊતર્યા હતા, એ બધા બહારના છે. તેમનું બંધ બંગાળની છબિને ધુમિલ કરવાની અને RG કર હોસ્પિટલ બળાત્કાર-હત્યા મામલાની તપાસને અવરોધવા માટે આપવામાં આવ્યું હતું, એમ તેમણે કહ્યું હતું. રાજ્યમાં આગામી સપ્તાહે વિધાનસભાનું સત્ર બોલાવવામાં આવશે અને બળાત્કારીઓ માટે મૃત્યુદંડ આપવા માટે 10 દિવસની અંદર એક વિધેયક પસાર કરવામાં આવશે. અમે એ વિધયકને રાજ્યપાલની પાસે મોકલીશું. જો એ પસાર નહીં કરે તો અમે રાજભવનની બહાર ધરણાં કરીશું. એ વિધેયક પસાર થવું જ જોઈએ અને આ વખતે જવાબદારીમાં છટકી નહીં શકાય. મહિલા ડોક્ટર બળાત્કાર-હત્યા માટે માત્ર એક જ સજા છે- ફાંસી લટકાવો, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

It is a sin to block the funds earmarked for development of the poor but continue splurging money on spreading propaganda.

Bengal will avenge this injustice by the BJP.

The people of Jhargram, Ghatal and Medinipur have given a clear message – the Bishorjon of Bangla-Birodhis is… pic.twitter.com/zWxa4Nzy9A

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 18, 2024