વડીલો યુવાઓને મતદાન કેમ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, એ સમજાવેઃ નારાયણમૂર્તિ

બેંગલુરુઃ કર્ણાટકમાં વિધાનસભાની 224 સીટો માટે મતદાન સવારે સાત કલાકથી શરૂ થઈ ગયું છે. કર્ણાટકના મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમ્મઈ, નાણપ્રધાન સીતારામન, ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન યેદિયુરપ્પા, ઇન્ફોસિસના સંસ્થાપક એન. આર. નારાયણમૂર્તિ અને તેમનાં પત્ની અને લેખિકા સુધા મૂર્તિ તથા મૈસુરના શાહી પરિવારનાં સભ્ય રાજમાતા પ્રમોદા દેવીએ રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન કર્યું હતું.

મતદાન પછી નારાયણમૂર્તિએ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે એ મોટાઓની જવાબદારી છે કે યુવાઓની સાથે બેસે અને તેમને સમજાવે કે મતદાન કેમ મહત્ત્વનું છે. મને પણ મારાં માતાપિતા મતદાન કરાવવામાં માટે લઈ ગયા હતા. પહેલા આપણ મતદાન કરવું જોઈએ અને પછી આપણે કહી શકીએ કે એ સારું છે કે નહીં, પરંતુ જો આપણે તેમ નથી કરતા તો આપણે એની ટીકા કરવાનો અધિકાર નથી.

‘Vote first, criticise later’: Narayana Murthy and Sudha Murthy after casting votes

Says people who have stopped criticising the govt post-2014, but condescending advice to the public comes non-stop in the form of speeches and self-help books. https://t.co/JzYv6NbF4X

— S.R.Praveen (@myopiclenses) May 10, 2023