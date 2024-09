બે વાર કરી, પણ હવે ક્યારેય ભૂલ નહીં કરીએઃ નીતીશકુમાર

પટનાઃ બિહારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચઢી રહેલા રાજકીય પારાને CM નીતીશે શાંત કરવાના પ્રયાસ કર્યા છે. પટનામાં CM નીતીશકુમારે ફરી એક કહ્યું હતું કે તેઓ ભવિષ્યમાં ક્યારેય હવે RJDની સાથે ગઠબંધન નહીં કરે. તેમણે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં નીતીશકુમારે RJD પર બિહાર માટે કામ નહીં કરવાનો આરોપ લગાવતાં કહ્યું હતું કે અમારાથી બે વાર ભૂલ થઈ હતી. અમે બે વાર એ લોકોનો સાથ આપ્યો અને પછી હટાવી દીધો. હવે અમે ક્યારે અહીં-તહીં નહીં જઈએ.

નીતિશ કુમારે હાલમાં RJD નેતા તેજસ્વી યાદવ સાથે મુલાકાત કરી હતી. એ પછી એવી અટકળો થઈ હતી કે બિહારના રાજકારણમાં ફરી એક વાર નવાજૂની થઈ શકે છે. આ મુલાકાત પણ અચાનક થઈ હતી અને બંને નેતા વચ્ચે લગભગ અડધા કલાક સુધી ચર્ચા થઇ હતી.

VIDEO | “I committed mistake twice by going with them (RJD). Now, I won’t go anywhere. We (JD-U and BJP) have been together since the beginning. I had relation since 1995… ‘beech mein kabhi do baar idhar udhar hua wo galti hui, abb kabhi idhar udhar nahi hoga’. Did they (RJD)… pic.twitter.com/FTegbJOKBn

— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2024