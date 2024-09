સુપ્રીમ કોર્ટના અલ્ટિમેટમ છતાં ડોક્ટરોનું વિરોધ-પ્રદર્શન જારી

નવી દિલ્હીઃ કોલકાતામાં ટ્રેની ડોક્ટરની સાથે થયેલા બળાત્કાર અને હત્યાના મામલા પર આક્રોશ હજી શાંત નથી પડ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે ડોક્ટરોને હડતાળ ખતમ કરીને કામ પર પરત ફરવા આદેશ આપ્યો હતો, પરંતુ પ્રદર્શન કરતા ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે અમારી માગ પૂરી નથી થઈ અને પીડિતને ન્યાય નથી મળ્યો. કોર્ટના આદેશ છતાં જુનિયર ડોક્ટરોએ પ્રદર્શન પાંચ કલાક પછી પણ જારી રાખ્યું છે.

આરજી કર હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ પાંચ માગ મૂકી છે. ડોક્ટરોની આ માગમાં બંગાળના આરોગ્ય સચિવ અને કોલકાતા વડાનું રાજીનામું પણ સામેલ છે. સુપ્રીમ કોર્ટ આ કેસ પર આગામી સુનાવણી 17 સપ્ટેમ્બરે કરશે.

સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશની અવગણના કરતાં જુનિયર ડોકટરોએ કહ્યું છે કે લેડી ડોક્ટર હજુ સુધી ન્યાય મળ્યો ન હોવાથી અમે કામ નહિ કરીએ. વિરોધ કરી રહેલા ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે અમારી માગણીઓ હજુ સુધી સંતોષવામાં આવી નથી. ‘

RG Kar: Agitating junior doctors defy Supreme Court directive to join duty by 5 PM, continue with ‘cease work’ till demands are met

— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2024