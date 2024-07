આંધ્રની રિફાઇનરીની, બિહારની પાવર પ્લાન્ટની કેન્દ્ર પાસે માગ

નવી દિલ્હીઃ આંધ્ર પ્રદેશના CM એન ચંદ્રબાબુ નાયડુએ હાલમાં PM મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને નેતાઓની મુલાકાતને હજી પાંચ જ દિવસ વીત્યા છે, ત્યારે કેન્દ્રએ આંધ્ર પ્રદેશમાં રૂ. 60,000 કરોડના મૂડીરોકાણથી ઓઇલ રિફાઇનરી અને પેટ્રોકેમિકલ હબ સ્થાપિત કરવાની મુખ્ય માગનો સ્વીકાર કરી લીધો છે. NDA સરકારમાં સામેલ નાયડુએ બુધવારે BPCLના ટોચના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરીને રાજ્યમાં રિફાઇનરી સ્થાપિત કરવા માટે ચર્ચા કરી હતી. હવે લોકોની નજર બિહારના નીતીશકુમાર પર ટકી છે.

BPCLના અધિકારીઓ સાથે નાયડુએ રિફાઇનરી માટે ત્રણ સ્થાનો માટે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, એમાં શ્રીકાકુલમ, મછલીપટ્ટનમ અને રામાયપટ્ટનમ સામેલ છે. આ રિફાઇનરીની ઔપચારિક ઘોષણા 23 જુલાઈએ રજૂ થનારા બજેટમાં કરવામાં આવે એવી સંભાવના છે. સ્થાનોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને એને અંતિમ રૂપ આપવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયામાં કમસે કમ બે મહિના લાગશે અને બજેટમાં સ્થાનની ઘોષણા નહીં કરવામાં આવે.આંધ્ર પ્રદેશના CM ચંદ્રબાબુ નાયડુ માટે એક મોટી જીત છે, કેમ કે તેમણે PM અને પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ પુરીની સાથે બેઠકોમાં રિફાઇનરી સ્થાપિત કરવા માટે ભાર આપ્યો હતો.

Strategically placed on the eastern coast of the country, our state has a significant petrochemical potential. Today, I met with the representatives of the Bharat Petroleum Corporation Limited led by Chairman and Managing Director, Mr Krishna Kumar. We explored the establishment… pic.twitter.com/UT5S37Nst3

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 10, 2024