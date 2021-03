18 રાજ્યોમાં કોરોના-વાઇરસના 771 વેરિયન્ટ મળ્યા: સરકાર

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં કોરોના કેસોમાં ઝડપી વધારો થઈ રહ્યો છે અને આવામાં સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે શું કોરોના કેસ વધવાનું કારણ વાઇરસ મ્યુટેશન છે. દેશમાં અત્યાર સુધી કોરોના વાઇરસના 771 વેરિયેન્ટ મળ્યા છે. વાઇરસ ડબલ એટેક કરી રહ્યો છે, જેને કારણે કોરોના સંક્રમણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. હવે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ (ઇમ્યુનિટી) પણ કોરોનાથી બચાવ નથી કરી રહી.

કોરોનાના 771 વેરિયેન્ટ

આરોગ્ય મંત્રાલયે 10 નેશનલ લેબ્સનું ક ગ્રુપ બનાવ્યું હતું. એ ગ્રુપ કોરોના વાઇરસના અલગ-અલગ વેરિયેન્ટ એટલે કે જિનોમ સિક્વેંન્સિંગ કરી રહ્યું છે. દેશમાં કોરોના વાઇરસના 10,787 સેમ્પલ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યાં હતા, જેમાં 771 અલગ-અલગ વેરિયેન્ટ પકડમાં આવ્યા હતા. આમાં 736 સેમ્પલ યુકે એટલે કે બ્રિટન કોરોના વાઇરસના વેરિયેન્ટવાળાં છે. જ્યારે 34 સેમ્પલ સાઉથ આફ્રિકા અને એક સેમ્પલ બ્રાઝિલવાળા કોરોના વેરિયેન્ટનું છે.

#Unite2FightCorona

Genome Sequencing by INSACOG shows variants of concern and a Novel variant in India.https://t.co/hs3yAErWJR pic.twitter.com/STHjcMnkMh

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) March 24, 2021