પ્રચંડ જીત બાદ PM મોદીએ કહ્યું – ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડી શકે તે માટે નરેન્દ્ર સખત મહેનત કરી રહ્યા હતા

ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશની ચૂંટણીના પરિણામો ગુરુવારે (8 ડિસેમ્બર) જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાતમાં બમ્પર જીત બાદ દિલ્હી સ્થિત બીજેપી હેડક્વાર્ટર ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં પીએમ મોદી, બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ સહિત ભાજપના ઘણા મોટા નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. ગુજરાતમાં, જ્યાં ભાજપે તમામ રેકોર્ડ તોડીને 156 બેઠકો જીતી હતી, હિમાચલ પ્રદેશમાં તે ઘટીને 25 બેઠકો થઈ હતી.

દિલ્હીમાં બીજેપી હેડક્વાર્ટર ખાતે હાજર સમર્થકો અને કાર્યકરોને સંબોધિત કર્યા

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જ્યાં બીજેપી જીતી નથી ત્યાં બીજેપીના વોટ શેરમાં ઘટાડો થયો નથી. તેથી, ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશની જનતાને હાર્દિક અભિનંદન. આ સાથે તેમણે પેટાચૂંટણી પર ચર્ચા કરતા કહ્યું કે યુપીના રામપુરમાં ભાજપની જીત થઈ છે. તો સાથે જ પીએમ મોદીએ પણ ચૂંટણી પંચનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે એક પણ મતદાન પર ફરીથી મતદાનની કોઈ શક્યતા નથી.

I want to thank Election Commission for conducting elections peacefully. As far as I know, re-polling in any poll booth was not required. I also want to thank the voters of Himachal. The difference between the number of votes for BJP & Congress was less than 1%: PM Modi at BJP HQ pic.twitter.com/PwXTYc3MoZ

— ANI (@ANI) December 8, 2022