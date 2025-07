મસ્કે નવા બિલ મુદ્દે ટ્રમ્પને આપ્યો ખુલ્લો પડકાર

વોશિંગ્ટનઃ વિશ્વના સૌથી શ્રીમંત વ્યક્તિ એલન મસ્કે ફરી એક વાર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સરકારના ‘બિગ બ્યુટિફુલ બિલ’ની ટીકા કરી છે. માત્ર એટલું જ નહીં, મસ્કે પડકાર આપતાં કહ્યું હતું કે જો સેનેટ આ બિલને મંજૂરી આપશે તો તે બીજા જ દિવસે ‘અમેરિકન પાર્ટી’ નામે નવી રાજકીય પાર્ટી શરૂ કરશે.

ટેસ્લાના વડા એલન મસ્કે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું હતું કે જો આ પાગલપંતીભર્યું ખર્ચાળ બિલ પાસ થાય છે, તો બીજા જ દિવસે ‘અમેરિકા પાર્ટી’ બની જશે. આપણા દેશમાં ડેમોક્રેટ-રિપબ્લિકન પાર્ટીનો વિકલ્પ હોવો જોઈએ જેથી લોકોને ખરેખર અવાજ મળી શકે.

એક અન્ય પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું હતું કે દરેક તે સાંસદ જેને લાગે છે કે ખર્ચ ઘટાડવો જોઈએ અને છતાંય આ ઐતિહાસિક રીતે દેવું વધારતા બિલના પક્ષમાં મત આપે છે, તેને શરમ આવવી જોઈએ.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.

Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025