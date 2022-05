ટુ-વ્હીલર્સ પર પાછળ-બેસનારાઓ માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત થશે

મુંબઈઃ મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસે એક સર્ક્યૂલર દ્વારા જણાવ્યું છે કે તે ટૂંક સમયમાં જ શહેરના રસ્તાઓ પર ટુ-વ્હીલર્સ ચલાવનાર અને ચાલકની પાછળ બેસનાર વ્યક્તિ, એમ બંને માટે પણ હેલ્મેટ પહેરવાનું ફરજિયાત બનાવશે. આજથી પંદર દિવસ બાદ ટ્રાફિક પોલીસ હેલ્મેટ પહેર્યા વગર ટુ-વ્હીલર ચલાવનાર અને તેની પાછળ બેસનાર સામે પગલાં લેવાનું શરૂ કરશે.

સર્ક્યૂલરમાં જણાવાયું છે કે જે વાહનચાલક આ ઓર્ડરનું ઉલ્લંઘન કરશે એને રૂ. 500નો દંડ ફટકારવામાં આવશે અને એનું લાઈસન્સ ત્રણ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે.

Persons riding a 2-wheeler i.e both the rider and pillion are hereby urged to wear a helmet.

As per MVA, action will be taken in case of violation of this rule for pillion rider as well. We will start implementing after 15 days from now.#WearAHelmet #PillionAsWell pic.twitter.com/5uhHB2z3tY

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 25, 2022