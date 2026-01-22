મુંબઈમાં ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ કી ઓર’ કોન્ક્લેવ સંપન્ન

મુંબઈઃ મુંબઈના ઓગસ્ટ ક્રાંતિ મેદાનમાં બુધવારે જૈનાચાર્ય યુગભૂષણસૂરી મહારાજ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ કી ઓર’ કોન્ક્લેવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં આર્થિક વ્યવસ્થાને સામ્રાજ્યવાદમાંથી મુક્ત કરી ભારતીય સભ્યતાના મૂલ્યો અને વૈશ્વિક સ્તરે વસુધૈવ કુટુમ્બકમની પ્રસ્તુતતા પર ગહન ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી.
દિવસની શરૂઆત ‘આર્થિક વ્યવસ્થાની સામ્રાજ્યવાદમાંથી મુક્તિ’ વિષય ઉપર પેનલ સાથે થઈ હતી. આ ચર્ચાનું સંચાલન ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર શૌર્ય ડોભાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પેનલમાં સ્ટેટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયાના ગ્રુપ ચીફ ઈકોનોમિક એડવાઈઝર સૌમ્ય કાંતિ ઘોષ, નાલંદા યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર સચિન ચતુર્વેદી અને રિઝર્વ બેંક ઑફ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી ગવર્નર એમ. કે. જૈન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
79મા આધ્યાત્મિક સાર્વભૌમ જૈનાચાર્ય યુગભૂષણસૂરી મહારાજ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ મુંબઈમાં આયોજિત ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ કી ઓર’ કોન્ક્લેવમાં વક્તાઓએ પ્રવર્તમાન વૈશ્વિક આર્થિક વ્યવસ્થાની માળખાગત મર્યાદાઓ તરફ ધ્યાન દોરી આર્થિક સાર્વભૌમત્વ, નાણાકીય અસમાનતાઓ અને નૈતિક સંતુલન પર ભાર મૂક્યો હતો.
આ ચર્ચાઓમાં સર્વસમાવેશકતા તથા લાંબા ગાળાની ટકાઉક્ષમતા પર આધારિત વૈકલ્પિક મોડલ્સની જરૂરિયાત સમજાવવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ મુંબઈ યુનિવર્સિટી, ગીતાર્થ ગંગા અને જ્યોત ફાઉન્ડેશન વચ્ચે થયેલા ત્રિપક્ષીય સમજૂતી કરાર (MoU) હતા, જેનો ઉદ્દેશ્ય શિક્ષણ, સંશોધન અને સંવાદ દ્વારા ભવિષ્યની પેઢીઓને વસુધૈવ કુટુમ્બકમના વિચાર સાથે સક્રિયપણે જોડવાનો છે.
બપોરના સત્રમાં ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ અને સંક્રમણ કાળ’ વિષય હેઠળ આદિલ ઝૈનુલભાઈ, વિજય ચોથાઈવાલે, સચિન ચતુર્વેદી અને જક્ષય શાહ જેવા મહાનુભાવોએ વિચાર-વિમર્શ કર્યો હતો કે કેવી રીતે ‘વિશ્વ એક પરિવાર છે’નો સિદ્ધાંત વિભાજિત થતી દુનિયામાં શાસન અને વૈશ્વિક સહયોગ માટે માર્ગદર્શક બની શકે છે. આખો દિવસ ચાલેલા પ્રદર્શનમાં પ્રાચીન ભારતીય જ્ઞાનના 12 શાશ્વત સિદ્ધાંતો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જે આધુનિક પડકારોનો સામનો કરવા માટે વ્યવહારુ માર્ગદર્શિકા પૂરી પાડે છે. સાંજના સમયે ટેકનોલોજી અને મીડિયાના સામાજિક પ્રભાવ પર પોડકાસ્ટ સત્રો યોજાયા હતા અને લેસર શો દ્વારા પરિવાર તથા વૈશ્વિક સંવાદિતાના વિષયોનું વિઝ્યુઅલ અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું હતું. દિવસ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા શેરી નાટકોએ મૂલ્યો અને ન્યાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મુલાકાતીઓમાં ચિંતન જગાવ્યું હતું, જે આ કોન્ક્લેવને ભારતીય સભ્યતાના જ્ઞાનને વૈશ્વિક પ્રશ્નો સાથે જોડતું એક ગંભીર પ્લેટફોર્મ બનાવે છે.