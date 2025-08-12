ધનુષ સાથે ડેટિંગની અફવાઓ પર મૃણાલ ઠાકુરે મૌન તોડ્યુ

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સાઉથ સુપરસ્ટાર ધનુષ અને મૃણાલ ઠાકુરના નામ એકબીજા સાથે જોડવામાં આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, ફિલ્મ ‘સન ઓફ સરદાર 2’ ના સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન અભિનેત્રી મૃણાલ ઠાકુર અને સાઉથ સુપરસ્ટાર ધનુષ એકબીજાની નજીક જોવા મળ્યા ત્યારે ડેટિંગની અફવાઓ વહેતી થઈ. સોશિયલ મીડિયા પર આ બંનેના સંબંધોની ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ હવે મૃણાલે આ બધી અટકળો પર પૂર્ણવિરામ મૂકી દીધું છે.
આ મામલો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે ધનુષ મૃણાલ ઠાકુરની ફિલ્મ ‘સન ઓફ સરદાર 2’ ના સ્ક્રીનિંગ પર પહોંચ્યો. અગાઉ, મૃણાલ ધનુષની ફિલ્મ ‘તેરે ઇશ્ક મેં’ ની રેપ-અપ પાર્ટીમાં પણ જોવા મળી હતી. બંનેની વધતી જતી મુલાકાતો અને સોશિયલ મીડિયા પરની વાતચીતોએ તેમના સંબંધોની અટકળોને વેગ આપ્યો. કેટલાક પોર્ટલોએ તો એવો દાવો પણ કર્યો હતો કે બંને ડેટિંગ કરી રહ્યા છે, જોકે હવે મૃણાલે પોતે આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
‘ઓન્લી કોલીવુડ’ને આપેલા તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં મૃણાલે સ્પષ્ટતા કરી કે ધનુષ સાથેનો તેનો સંબંધ ફક્ત મિત્રતા છે. તેણીએ આ અફવાઓને રમુજી ગણાવી અને કહ્યું કે આ ચર્ચાઓ વાંચીને તે હસી પડી. તેણીના મતે, ‘સન ઓફ સરદાર 2’ ના સ્ક્રીનિંગમાં ધનુષની હાજરી ફક્ત અજય દેવગનના આમંત્રણ પર હતી અને તેને કોઈપણ રોમેન્ટિક એંગલ સાથે જોડવી ખોટી છે.
ધનુષની હાજરીએ અફવાઓને વેગ આપ્યો
મૃણાલ અને ધનુષ દ્વારા એક જ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાથી લઈને મૃણાલ દ્વારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ધનુષની બહેનોને ફોલો કરવા સુધી, બધું જ અફવાઓનો ભાગ બન્યું. પરંતુ મૃણાલે આ અટકળોને ફક્ત મૈત્રીપૂર્ણ ગણાવી અને કહ્યું કે સહકાર અને પરસ્પર આદર અંગે ઉદ્યોગમાં આવી ઘટનાઓ બને છે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે.
ધનુષનું અંગત જીવન પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યું
ધનુષનું અંગત જીવન પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં હેડલાઇન્સમાં રહ્યું છે. સુપરસ્ટાર રજનીકાંતની પુત્રી ઐશ્વર્યા સાથે તેમના લગ્ન 18 વર્ષ સુધી ચાલ્યા પરંતુ 2022 માં આ દંપતી અલગ થઈ ગયા અને 2024 માં છૂટાછેડા લીધા. તેમને બે પુત્રો છે – લિંગા અને યાત્રા.