5 બાળકોના પિતા ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ ગર્લફ્રેન્ડ જ્યોર્જીના રોડ્રિગ્ઝ સાથે કરી સગાઈ

પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ સ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આઠ વર્ષ સુધી ડેટિંગ કર્યા પછી તેની પાર્ટનર જ્યોર્જીના રોડ્રિગ્ઝ સાથે સગાઈ કરી લીધી છે. જ્યોર્જિનાએ સોશિયલ મીડિયા પર હીરાની વીંટીનો ફોટો પોસ્ટ કરીને પોતાની સગાઈની જાહેરાત કરી.
પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ સ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આઠ વર્ષ સુધી ડેટિંગ કર્યા પછી તેની પાર્ટનર જ્યોર્જીના રોડ્રિગ્ઝ સાથે સગાઈ કરી લીધી છે. જ્યોર્જીનાએ સોશિયલ મીડિયા પર હીરાની વીંટીનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો હતો. તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, હા, મારી સગાઈ થઈ ગઈ છે. આ જીવનમાં અને મારા બાકીના જીવન માટે.’ 40 વર્ષીય રોનાલ્ડોને ફૂટબોલ ઇતિહાસના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક માનવામાં આવે છે.
જ્યોર્જીના એક મોડેલ અને ઈન્ફ્લુએન્સર છે
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને રોડ્રિગ્ઝે 2017 ની શરૂઆતમાં તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી હતી. બંને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના ઝ્યુરિચમાં ફિફા ફૂટબોલ એવોર્ડ્સમાં પહેલીવાર જાહેરમાં સાથે દેખાયા હતા. જ્યોર્જીના એક સ્પેનિશ મોડેલ અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર છે. માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ, રીઅલ મેડ્રિડ, જુવેન્ટસ માટે રમ્યા પછી રોનાલ્ડો હવે સાઉદી અરેબિયાના અલ-નાસર ક્લબનો ભાગ છે. તેણે હજુ સુધી સોશિયલ મીડિયા પર કંઈપણ શેર કર્યું નથી.
આ કપલની વાર્તા 2016 માં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે રોનાલ્ડો મેડ્રિડના ગુચી સ્ટોરમાં જ્યોર્જીનાને મળ્યો હતો. તે ત્યાં સેલ્સ આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કરતી હતી. આ તક મુલાકાત ટૂંક સમયમાં સંબંધમાં ફેરવાઈ ગઈ. આર્જેન્ટિનામાં જન્મેલી અને સ્પેનિશ શહેર જાકામાં ઉછરેલી જ્યોર્જિનાએ મેડ્રિડ જતા પહેલા નૃત્યની તાલીમ પણ લીધી હતી.
રોનાલ્ડો 5 બાળકોના પિતા છે
રોનાલ્ડો અને જ્યોર્જીનાને 4 બાળકો છે. તેમના બે બાળકો અવા મારિયા અને માતિયાનો જન્મ 2017 માં થયો હતો. આ પછી, 2022 માં, જ્યોર્જિનાએ બેલા એસ્મેરાલ્ડાને જન્મ આપ્યો. આ ઉપરાંત, રોનાલ્ડોને એક પુત્ર પણ છે. જેનું નામ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો જુનિયર છે, તેનો જન્મ 2010 માં થયો હતો. જ્યોર્જીના હાલમાં બધા બાળકોની સંભાળ રાખી રહી છે.