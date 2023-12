મધ્યપ્રદેશમાં આજે કેબિનેટનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું

મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપની બમ્પર જીતના 22 દિવસ બાદ આજે કેબિનેટનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું છે. મોહન યાદવ સરકારના 28 ધારાસભ્યોએ આજે ​​મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. જેમાં 18 કેબિનેટ મંત્રી, 6 સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા રાજ્ય મંત્રી અને 4 રાજ્ય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ મંત્રીઓમાં કૈલાશ વિજયવર્ગીય, પ્રહલાદ પટેલ, કૈલાશ સારંગ, તુલસી સિલાવત સહિત ઘણા મોટા નામો પણ સામેલ છે.

