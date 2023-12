MP: ધાર્મિક સ્થળો પર લાઉડસ્પીકર પર પ્રતિબંધ, મોહન સરકારનો નિર્ણય

MPમાં લાઉડ સ્પીકર પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. મોહન યાદવે સીએમ બનતાની સાથે જ પહેલો મોટો નિર્ણય લીધો છે. સીએમ બન્યા બાદ તેમણે પહેલો આદેશ જારી કરીને લાઉડ સ્પીકર પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. આ આદેશ અનુસાર ધાર્મિક અને જાહેર સ્થળોએ લાઉડ સ્પીકર પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. આ આદેશ માટે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન ટાંકવામાં આવી છે.

Yadav, the BJP legislature party leader and MLA from Ujjain South, was sworn in as the CM of Madhya Pradesh earlier today. pic.twitter.com/kpU2LjJDJE

પૂજા અર્ચના કર્યા બાદ મુખ્યમંત્રીએ ચાર્જ સંભાળ્યો

તમને જણાવી દઈએ કે સીએમ ડો. મોહન યાદવે બુધવારે જ મંત્રાલય સ્થિત મુખ્યમંત્રીના રૂમમાં વિધિવત પૂજા કર્યા બાદ ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. ચાર્જ સંભાળતાની સાથે જ તેમણે પહેલો આદેશ આપી દીધો છે. આ આદેશ હેઠળ રાજ્યમાં લાઉડ સ્પીકર પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશની નકલ પણ સામે આવી છે. જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, નિર્ધારિત ડેસિબલનું ઉલ્લંઘન કરીને વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએ લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનું પ્રકાશમાં આવ્યું છે. ઘોંઘાટ વ્યક્તિની કામ કરવાની, આરામ કરવાની અને ઊંઘવાની ક્ષમતામાં દખલ કરે છે. ઘોંઘાટીયા વાતાવરણને કારણે શરીરમાં હાઈ બીપી, બેચેની, માનસિક તણાવ, અનિદ્રા જેવી અસરો જોવા મળે છે. તેનાથી કાનના અંદરના ભાગમાં પણ સમસ્યા થાય છે. વધુમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આ સંબંધમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા નિર્ણય હેઠળ ખાનગી રહેઠાણોમાં પણ લાઉડ સ્પીકર અને હોર્નના ઉપયોગ અંગે વ્યાપક માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે.

VIDEO | “We took several important decisions in our first Cabinet meeting. We will start Excellence College in every district for the youths,” says Madhya Pradesh CM Mohan Yadav at a press conference after his first Cabinet meeting.

(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/M7J75u8sEd

— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2023