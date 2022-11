મની લોન્ડરિંગ કેસઃ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને દિલ્હી કોર્ટમાંથી મળી રાહત

મની લોન્ડરિંગ કેસઃ બોલીવુડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને આજે દિલ્હી કોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે. કોર્ટે 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેકલીનની જામીન અરજી સ્વીકારી લીધી છે. હાલમાં અભિનેત્રી વચગાળાના જામીન પર રહેશે. હવે આ મામલે નિર્ણય 15 નવેમ્બરે આવી શકે છે. જણાવી દઈએ કે જેકલીનને કોર્ટમાંથી આપવામાં આવેલ વચગાળાના જામીન 10 નવેમ્બરના રોજ પૂરા થઈ ગયા હતા.

Rs 200 crores money laundering case | Delhi's Patiala House Court extends the interim bail of actor Jacqueline Fernandez till 15th November.

The order on regular bail will be pronounced on that day. https://t.co/tWEeAuW8zI

— ANI (@ANI) November 11, 2022