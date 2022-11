દુઃખદ : ટીવી એક્ટર સિદ્ધાંત સૂર્યવંશીનું હાર્ટ એટેકથી મોત

ટીવી જગત માટે આજે ફરી દુઃખદ દિવસ રહ્યો છે. ટીવી અભિનેતા સિદ્ધાંત ચૂર્યવંશીનું હાર્ટ એટેકના પગલે નિધન થયું છે. સિદ્ધાંત સૂર્યવંશીએ અચાનક દુનિયાને અલવિદા કહી દીધા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો ચોંકી ગયા છે. સિદ્ધાંત ટીવીનો લોકપ્રિય અભિનેતા રહી ચૂક્યો છે. હાલમાં તે ‘દંગલ ચેનલ’ના શો ‘કંટ્રોલ રૂમ’માં જોવા મળ્યો હતો. અભિનેતાએ ઘણા હિટ શોમાં કામ કર્યું હતું. સિદ્ધાંત ‘કુસુમ’, ‘રિશ્તો મેં કટ્ટી બટ્ટી’, ‘મમતા’, ‘ઝિદ્દી દિલ’ જેવા ઘણા શોમાં જોવા મળ્યો હતો. સિદ્ધાંત ‘સુફિયાના ઇશ્ક મેરા’ જેવા શોનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે.

Actor Siddhaanth Vir Surryavanshi passed away while working out at a gym in Mumbai today. His body has been taken to Kokilaben Hospital and Oshiwara Police has been informed. Case yet to be registered, legal process has begun

(Pic:Siddhaanth Vir Surryavanshi's Instagram account) pic.twitter.com/scJbujSDfZ

— ANI (@ANI) November 11, 2022