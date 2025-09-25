સંરક્ષણ મંત્રાલયે HAL સાથે ₹62,370 કરોડની ડિલ કરી, 97 ફાઇટર જેટ ખરીદશે

સંરક્ષણ મંત્રાલયે ભારતીય વાયુસેના માટે 97 તેજસ જેટ ખરીદવા માટે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ સાથે ₹62,370 કરોડના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. 97 તેજસ જેટ ખરીદવા માટે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, સરકારે જણાવ્યું હતું કે જેટની ડિલિવરી 2027-28 માં શરૂ થશે. હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ સાથે નવા કરાર હેઠળ ખરીદવામાં આવનારા તેજસ જેટમાં 64 ટકાથી વધુ સ્વદેશી સામગ્રી હશે.
કેબિનેટની મંજૂરીના એક મહિના પછી સોદો થયો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાની હેઠળની કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટી (CCS) દ્વારા આ મોટી ખરીદીને મંજૂરી આપ્યાના એક મહિના કરતાં વધુ સમય પછી આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ રાજ્યની માલિકીની એરોસ્પેસ જાયન્ટને આપવામાં આવેલો આ બીજો કરાર છે. ફેબ્રુઆરી 2021 માં, સંરક્ષણ મંત્રાલયે ભારતીય વાયુસેના માટે 83 તેજસ Mk-1A જેટ ખરીદવા માટે HAL સાથે રૂ. 48,000 કરોડના સોદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય વાયુસેના માટે 97 તેજસ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ-Mk1A અને સંલગ્ન સાધનો માટે HAL સાથે રૂ. 62,370 કરોડ (કર સિવાય) ના ખર્ચે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.