CRPFની તૈનાતી પર મહેબૂબા મુફ્તી ગુસ્સે થયા

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ટાર્ગેટ કિલિંગના વધતા જતા કિસ્સાઓને જોતા કેન્દ્ર સરકારે પૂંચ અને રાજૌરી જિલ્લામાં CRPFની 18 કંપનીઓ તૈનાત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સેના તૈનાતના આ નિર્ણય પર પીડીપીના નેતા અને જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તી નારાજ થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું કે જમ્મુ-કાશ્મીર પહેલેથી જ સેનાની છાવણી છે, અહીં વધુ સૈનિકો તૈનાત કરવાની જરૂર નથી. તેમણે કહ્યું કે બધા માને છે કે જમ્મુ-કાશ્મીર એક રાજકીય મુદ્દો છે.

Shocked that BJPs politics of deceit has dragged down even the Home Ministry. Not only does this report reek of lies but it also discredits a crucial portfolio once headed by Sardar Vallabhai Patel. pic.twitter.com/uDJGUQ3FqX

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) January 4, 2023