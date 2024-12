મનમોહન સિંહનું નિધન, PM મોદીએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ

પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહનું 92 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. આજે સાંજે તેમની તબિયત લથડી હતી. આ પછી તેમને દિલ્હી એમ્સના ઈમરજન્સી વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના પરિવાર સિવાય કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી હોસ્પિટલમાં હાજર છે. તે દિલ્હીમાં જ હતા. જો કે રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે કર્ણાટકના બેલાગવીમાં હતા. તેઓ ગુરુવારે જ પાર્ટીના આગામી બે દિવસના કાર્યક્રમો માટે અહીં પહોંચ્યા હતા. પૂર્વ પીએમના નિધનના સમાચાર સાંભળ્યા બાદ તેઓ ત્યાંથી રવાના થઈ ગયા છે અને દિલ્હી આવી રહ્યા છે. દરમિયાન, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેના બીજા દિવસના તમામ કાર્યક્રમો રદ્દ કરી દીધા છે.

India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh Ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as Finance Minister, leaving a strong imprint on our economic… pic.twitter.com/clW00Yv6oP — Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2024

પીએમ મોદીએ મનમોહન સિંહને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેણીએ તેમની સાથે ઘણા વર્ષો સુધી કામ કર્યું અને અમારી આર્થિક નીતિ પર ઊંડી છાપ છોડી દીધી.

બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા એઈમ્સ પહોંચ્યા

બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડા દિલ્હીની AIIMS પહોંચ્યા છે. પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહના નિધનના સમાચાર સાંભળ્યા બાદ તેઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે.

The passing of Former Prime Minister and Economist Shri Manmohan Singh ji is an immense loss for the nation. A visionary statesman and a stalwart of Indian politics, throughout his remarkable career in public service, he consistently voiced for the welfare of the downtrodden.… — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 26, 2024

રાજનાથ સિંહે પૂર્વ પીએમને યાદ કર્યા

રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે મનમોહન સિંહને યાદ કર્યા અને તેમની એક્સ પોસ્ટમાં લખ્યું, “ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહ જીના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખી છું. તેમણે મુશ્કેલ સમયમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થાના પુનઃનિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમની સેવા અને તેમની ભારતની પ્રગતિમાં ઓમ શાંતિનું યોગદાન હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે.