મમતા સરકારે અદાણી ગ્રુપ પાસેથી 25 હજાર કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ પાછો છીનવી લીધો

ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઇત્રા ક્વેરી વિવાદ માટે રોકડમાં ફસાયા છે. આરોપ છે કે સંસદમાં તેણે પૈસા લીધા છે અને અદાણી ગ્રૂપ વિશે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. આ મામલે રાજનીતિ પણ ખૂબ જ ગરમ થઈ રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને અદાણી જૂથથી પોતાને દૂર કરી લીધા છે. રાજ્ય સરકારે અદાણી ગ્રુપ પાસેથી રૂ. 25 હજાર કરોડનો તાજપુર પોર્ટ વિકસાવવાનો પ્રોજેક્ટ છીનવી લીધો છે. મંગળવારે સીએમ મમતા બેનર્જીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તાજપુર સી પોર્ટ પ્રોજેક્ટના વિકાસ માટે ટૂંક સમયમાં ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે. અગાઉ આ પ્રોજેક્ટનું કામ અદાણી ગ્રુપને આપવામાં આવ્યું હતું.

રાજકીય ચર્ચાઓએ પણ જોર પકડ્યું હતું

તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે તાજપુર પોર્ટના વિકાસનું કામ અદાણી ગ્રુપને આપવામાં આવ્યું ત્યારે રાજકીય ચર્ચાઓએ પણ જોર પકડ્યું હતું. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે એક તરફ વિપક્ષ અદાણી જૂથ પર પ્રહારો કરી રહ્યો છે અને બીજી તરફ પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા સરકાર મોટા પ્રોજેક્ટ્સનું કામ આ જ જૂથને સોંપી રહી છે. મમતા સરકારે થોડા મહિના પહેલા તાજપુર પોર્ટને વિકસાવવા માટે અદાણી પોર્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડને ઇરાદા પત્ર આપવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. આ સાથે અદાણી ગ્રુપ માટે બંગાળમાં 25 હજાર કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનો રસ્તો સાફ થઈ ગયો છે. જો કે, હવે સરકારે અદાણી પોર્ટને સબમિટ કરેલા લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટ (LoI)ને રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ જ કારણ છે કે મંગળવારે સીએમ મમતા બેનર્જીએ પોતે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ પ્રોજેક્ટ માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે. એટલે કે કોઈપણ કંપની હરાજી અને બિડમાં ભાગ લઈ શકે છે. સીએમ મમતાએ બંગાળ ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં આ જાહેરાત કરી હતી.

VIDEO | “Bengal is a land of great culture, education and heritage. We all stay together and this is the other plus point of Bengal. We don’t have any divide and rule policy,” says West Bengal CM @MamataOfficial at Bengal Global Business Summit 2023.

(Full video available on PTI… pic.twitter.com/aVWFbDGHl4

— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2023