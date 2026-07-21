શું મમતા દીદી દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાશે?

મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે જો જરૂર પડશે તો તેઓ કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ પ્રદર્શનમાં વ્યક્તિગત રીતે જોડાશે. તેમણે ટીએમસીમાં બળવાખોર જૂથ પર પણ પ્રહારો કર્યા.
પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના વડા મમતા બેનર્જીએ પાર્ટીના બળવાખોર નેતાઓ પર અત્યાર સુધીનો સૌથી તીવ્ર હુમલો કર્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જે લોકો પાર્ટી છોડી રહ્યા છે અને અલગ રસ્તો પસંદ કરી રહ્યા છે તેમણે સીધા ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં જોડાવવું જોઈએ અને ચૂંટણી લડવી જોઈએ. વધુમાં, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જે લોકો પાર્ટી છોડી ગયા છે તેમના માટે પાછા ફરવાના દરવાજા બંધ છે.
કોલકાતામાં એક કાર્યક્રમમાં મમતા બેનર્જીએ બળવાખોર જૂથ પર નિશાન સાધતા કહ્યું,”હું તેમને ભાજપમાં જોડાવાનો પડકાર ફેંકું છું. મને તેનાથી કોઈ વાંધો નથી, હકીકતમાં, હું ખૂબ ખુશ થઈશ. તેમની જગ્યાએ લેવા માટે મારી પાસે ઘણા લોકો છે.” મમતાએ પોતાનું વલણ વધુ કડક બનાવતા કહ્યું, “હું તેમને પાછા નહીં લઈશ.”
શહીદ પરિવારોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો
મમતા બેનર્જીએ કાર્યક્રમમાં હાજર શહીદોના પરિવારજનોનો પણ આભાર માન્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તમામ લાલચ છતાં શહીદ પરિવારો તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાથે ઉભા છે. તેમણે કહ્યું,’અમારા કાર્યક્રમમાં આવવા માટે હું શહીદોના પરિવારજનોનો આભાર માનું છું. તમામ પ્રલોભનો છતા તે ટીએમસી સાથે ઉભા રહ્યા.
ભારતે ગઠબંધનને લઈને મોટો સંકેત પણ આપ્યો હતો
બંગાળની રાજનીતિમાં વિપક્ષી એકતા અંગે મમતા બેનર્જીએ એમ પણ કહ્યું કે તમામ વિપક્ષી દળોએ ભાજપને હરાવવા માટે એક થવું જોઈએ. તેણીએ કહ્યું,’હું ઈચ્છું છું કે બંગાળમાં ભાજપ સામે લડવા માટે આખું ભારત ગઠબંધન હેઠળ એક થાય. મારામાં અહંકાર નથી.
તેમણે CJP વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાવા વિશે પણ વાત કરી
મમતા બેનર્જીએ બીજી એક રાજકીય ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે જો જરૂર પડે, તો તેઓ વ્યક્તિગત રીતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાશે. તેમણે કહ્યું, “જો જરૂર પડે, તો હું વ્યક્તિગત રીતે CJP વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાઈશ. અમે શરૂઆતથી જ તેમને ટેકો આપ્યો છે અને આપતા રહીશું.”