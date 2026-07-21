સોનમ વાંગચુક કેસમાં દિલ્હી HC નો મોટો ચુકાદો

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સમર્થનમાં ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા દેશના જાણીતા સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની કથળતી જતી તબિયત વચ્ચે દિલ્હી હાઈકોર્ટ તરફથી એક મોટો અને રાહતરૂપ નિર્ણય સામે આવ્યો છે. વાંગચુકની પત્ની ગીતાંજલિ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી હાથ ધરતા દિલ્હી હાઈકોર્ટે સોનમ વાંગચુકને દિલ્હીની સરકારી સફદરજંગ હોસ્પિટલમાંથી પ્રાઈવેટ મેદાંતા (Medanta) હોસ્પિટલમાં મોકલવાનો સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે. આ સાથે જ અદાલતે તેમની યોગ્ય સારવાર અને દેખરેખ માટે નિષ્ણાત ડોક્ટરોની એક વિશેષ ટીમ બનાવવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ દેવેન્દ્ર કુમાર ઉપાધ્યાય અને જસ્ટિસ તેજસ કારિયાની ખંડપીઠે સંયુક્ત રીતે સંભળાવ્યો હતો.
સરકારને મેદાંતામાં શિફ્ટ કરવા સામે કોઈ વાંધો નથી
દિલ્હી હાઈકોર્ટે સફદરજંગ હોસ્પિટલના ડોક્ટરોની તબીબી પેનલ અને સરકાર પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ આ આદેશ જારી કર્યો હતો. સફદરજંગ હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ વાંગચુકની લેટેસ્ટ હેલ્થ રિપોર્ટ અદાલત સમક્ષ રજૂ કરી હતી. સરકાર તરફથી રજૂ થયેલા સોલિસિટર જનરલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારને સોનમ વાંગચુકને મેદાંતા હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવા સામે કોઈ વાંધો કે વાંધાઅરજી નથી. સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધી આપવામાં આવેલી તમામ સારવારની વિગતો, મેડિકલ રિપોર્ટ્સ અને જરૂરી દસ્તાવેજો મેદાંતા હોસ્પિટલને તુરંત ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે, પરંતુ ડોક્ટરોની સલાહ વગર તેમને તબીબી દેખરેખમાંથી મુક્ત (ડિસ્ચાર્જ) કરવા સામે સરકારે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
ડોક્ટરોની સલાહ અને સુપરવિઝન હેઠળ જ ડિસ્ચાર્જની માગ
સોલિસિટર જનરલે હાઈકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે હોસ્પિટલમાં વાંગચુક સાથે રોકાયેલા કેટલાક લોકો તેમને તબીબી સંભાળમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સોનમ વાંગચુક પોતાની પસંદગીની હોસ્પિટલ અને તબીબોની ટીમ પસંદ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે, પરંતુ તેમને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ માત્ર નિષ્ણાત ડોક્ટરોની લેખિત સલાહ અને સલામતી પૂર્ણ દેખરેખ હેઠળ જ મળવો જોઈએ. જો તેઓ હોસ્પિટલમાંથી નીકળીને ફરીથી જંતર-મંતર પર અનશન કરવા પહોંચી જાય અને ભૂખ હડતાળના કારણે તેમની તબિયત વધુ વણસે, તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે?
વાંગચુકને સતત મેડિકલ ઓબ્ઝર્વેશનની જરૂરિયાત
સરકાર વતી રજૂ થયેલા સોલિસિટર જનરલે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય અને જીવન અંગે કોઈ જોખમ (Risk) લઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે તેમની તબિયત લથડવાની સીધી અસર સરકાર અને કાયદા-વ્યવસ્થા પર પડી શકે છે. બંને પક્ષોની દલીલો અને તબીબી અહેવાલો ધ્યાનથી સાંભળ્યા બાદ હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે મેડિકલ રિપોર્ટ જોતાં સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નિરીક્ષણ (Monitoring) રાખવું અત્યંત અનિવાર્ય છે. હાઈકોર્ટે ટિપ્પણી કરી હતી કે, આ તબીબી દેખરેખ ગમે ત્યાં થઈ શકે છે — તેઓ સફદરજંગમાં રહે કે મેદાંતામાં રહે, સારવાર બંને જગ્યાએ થશે અને ડોક્ટરોનું સુપરવિઝન પણ રહેશે. તેથી તેમને મેદાંતા હોસ્પિટલ ખાતે શિફ્ટ કરવામાં કોઈ બાધ નથી.