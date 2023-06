ખરાબ હવામાનમાં ફસાયું મમતા બેનર્જીનું હેલિકોપ્ટર, કરવું પડ્યું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને લઈ જઈ રહેલા હેલિકોપ્ટરનું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. સીએમ મમતા બેનર્જી જલપાઈગુડીના ક્રીન્તિમાં જનસભાને સંબોધિત કર્યા બાદ બાગડોગરા જઈ રહ્યા હતા. વરસાદના કારણે વિઝિબિલિટી ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ હતી, ત્યારબાદ તેમના હેલિકોપ્ટરને ઉત્તર બંગાળના સલુગરામાં આર્મી એરબેઝ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. TMC નેતા રાજીબ બેનર્જીનું કહેવું છે કે તેઓ સુરક્ષિત છે. મળતી માહિતી મુજબ સીએમ મમતા બેનર્જી હવે રોડ માર્ગે કોલકાતા આવી રહ્યા છે.

Due to low visibility, West Bengal CM Mamata Banerjee’s helicopter made an emergency landing at Sevoke Airbase. She was going to Bagdogra after addressing a public gathering at Krinti, Jalpaiguri. She is safe, says TMC leader Rajib Banerjee

